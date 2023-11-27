Путин поручил помочь пострадавшим от стихии регионам России

«Президент с утра выслушал доклады о погодных бедствиях, которые у нас случились в разных регионах: в Крыму, в Севастополе, в Краснодарском крае, на Дальнем Востоке… Он поручил правительству внимательно отнестись к ситуации, разобраться с тем, какая нужна помощь, принять меры по ликвидации последствий с тем, чтобы помочь регионам», — сказал Песков в ходе брифинга.
Он также отметил, что президент провел телефонные разговоры, в том числе с главой Крыма Сергеем Аксеновым и различными службами. При этом визит президента Владимира Путина по пострадавшим от непогоды регионам пока не планируется.
«Слава богу, таких бедствий, которые требовали незамедлительной реакции всей страной, пока у нас не произошло. Поэтому не требуются такие поездки. Но вы знаете, что президент всегда готов», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и в ночь на понедельник.
Ураганные ветер ломал деревья, сносил крыши и рекламные конструкции, из-за шторма на море подтоплены и разрушены домовладения, людей пришлось эвакуировать. В Крыму погиб один и пострадали десять человек. О погибших также сообщается в Краснодарском крае.
Также стихия обесточила дома 500 тысяч абонентов «Крымэнерго», возникли перебои с мобильной связью и интернетом.
Всего на юге России в следствие разгула стихии без электроснабжения остались 1,9 млн человек.
В понедельник на полуострове также ожидается ураганный ветер 35−40 м/с и сильные дожди со снегом.