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15:15 (мск), источник: РИА Крым

Путин поручил помочь пострадавшим от стихии регионам России

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ помочь в ликвидации последствий стихии в южных регионах страны. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Президент с утра выслушал доклады о погодных бедствиях, которые у нас случились в разных регионах: в Крыму, в Севастополе, в Краснодарском крае, на Дальнем Востоке… Он поручил правительству внимательно отнестись к ситуации, разобраться с тем, какая нужна помощь, принять меры по ликвидации последствий с тем, чтобы помочь регионам», — сказал Песков в ходе брифинга.

Он также отметил, что президент провел телефонные разговоры, в том числе с главой Крыма Сергеем Аксеновым и различными службами. При этом визит президента Владимира Путина по пострадавшим от непогоды регионам пока не планируется.

«Слава богу, таких бедствий, которые требовали незамедлительной реакции всей страной, пока у нас не произошло. Поэтому не требуются такие поездки. Но вы знаете, что президент всегда готов», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Штормовое предупреждение действует на территории всего полуострова, а также в Краснодарском крае. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и в ночь на понедельник.

Ураганные ветер ломал деревья, сносил крыши и рекламные конструкции, из-за шторма на море подтоплены и разрушены домовладения, людей пришлось эвакуировать. В Крыму погиб один и пострадали десять человек. О погибших также сообщается в Краснодарском крае.

Также стихия обесточила дома 500 тысяч абонентов «Крымэнерго», возникли перебои с мобильной связью и интернетом.

Всего на юге России в следствие разгула стихии без электроснабжения остались 1,9 млн человек.

В понедельник на полуострове также ожидается ураганный ветер 35−40 м/с и сильные дожди со снегом.

Во время загрузки произошла ошибка.

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