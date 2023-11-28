11:24 (мск), источник: АиФ Владивосток
Депутат из Владивостока Тарабарин получил медаль «За отвагу»
В настоящее время депутат находится в зоне проведения СВО.
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Накануне, 27 ноября, командующий Тихоокеанским флотом, адмирал Виктор Лиина, поздравил героев и вручил им заслуженные боевые награды. Один из участников СВО, депутат Думы Владивостока, председатель Приморского отделения ВОД «Отцы России» — Виктор Тарабарин, был награжден медалью «За отвагу».
Напомним, что медаль «За отвагу» была учреждена 7 октября 1938 года. Эта государственная награда Советского Союза использовалась для поощрения личного мужества и отваги, проявленных при защите Отечества и выполнении воинского долга. В настоящее время медаль присуждается за смелые и решительные действия, совершенные во время исполнения воинского, гражданского или служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни.