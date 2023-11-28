09:04 (мск), источник: ИА Башинформ
Радий Хабиров рассказал о целях поездки на территорию СВО
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о целях поездки на территорию СВО. В зоне специальной военной операции он навестил военнослужащих из республики.
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«Мы завершаем нашу поездку на Донбасс. Проехали 1,5 тыс. км. Я ставил себе задачу максимально поддержать наших воинов — добровольцев из полка “Башкортостан”, батальонов им. Минигали Шаймуратова, Салавата Юлаева, мобилизованных. А еще — врачей из республики, которые помогают жителям Донбасса и нашим воинам, строителей, которые восстанавливают разрушенные города.
Уезжаю от них, но мои мысли и душа с ними. И всегда я буду благодарить этих парней за их ратный подвиг и служение нашей стране. Работайте, братья! А я сделаю все, чтобы вы вернулись домой живыми и невредимыми», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что руководитель республики побывал в расположении мотострелкового полка «Башкортостан», посмотрел, как бойцы обустроились и как они обеспечены всем необходимым.