Главное
Главные новости 28 ноября
10:33 (мск), источник: "Российская газета"

Радий Хабиров в зоне СВО встретился с бойцами из Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров отправился в зону специальной военной операции, чтобы встретиться с добровольцами и мобилизованными жителями республики.

Источник: Российская газета

В своем Telegram-канале он сообщил, что главной задачей было поддержать башкирских воинов — добровольцев из полка «Башкортостан», батальонов имени Минигали Шаймуратова и Салавата Юлаева и, конечно, мобилизованных.

Во время встреч с бойцами Радий Хабиров вручил им госнаграды за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, передал приветы из дома и уточнил, какая помощь нужна. В одном из полков, где служат мобилизованные из Башкирии, попросили помочь в поставке пиломатериалов и оборудования. Глава Башкирии пообещал решить этот вопрос, а также организовать транспортное сообщение для бойцов, которым положен краткосрочный отпуск.

— Берегите себя и возвращайтесь домой живыми и здоровыми, — пожелал бойцам Хабиров.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В "Единой России" объявили о начале праймериз
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта