Радий Хабиров в зоне СВО встретился с бойцами из Башкирии

В своем Telegram-канале он сообщил, что главной задачей было поддержать башкирских воинов — добровольцев из полка «Башкортостан», батальонов имени Минигали Шаймуратова и Салавата Юлаева и, конечно, мобилизованных.
Во время встреч с бойцами Радий Хабиров вручил им госнаграды за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, передал приветы из дома и уточнил, какая помощь нужна. В одном из полков, где служат мобилизованные из Башкирии, попросили помочь в поставке пиломатериалов и оборудования. Глава Башкирии пообещал решить этот вопрос, а также организовать транспортное сообщение для бойцов, которым положен краткосрочный отпуск.
— Берегите себя и возвращайтесь домой живыми и здоровыми, — пожелал бойцам Хабиров.