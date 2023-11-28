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11:31 (мск), источник: МК.RU Уфа

Ратмир Мавлиев рассказал о новом шаге в создании туристического кода Уфы

В столице Башкирии продолжается работа по формированию туристического кода в рамках нацпроекта «Туризма и индустрия гостеприимства».

О новых объектах в соцсетях рассказал мэр Ратмир Мавлиев.

Так, на улицах появились информационные стенды, показывающие здания и объекты, которые располагались в городе ранее. Такие стенды можно найти у Гостиного двора и Монумента Дружбы, в сквере имени Мустая Карима, в саду имени Сергея Аксакова, а также на перекрестке улиц Цурюпы и Октябрьской революции.

— С каждым днем в городе появляется все больше арт-объектов и других конструкций, призванных «освежить» его облик, повысить привлекательность и рассказать о его прошлом, — прокомментировал он.

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