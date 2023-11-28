15:08 (мск), источник: Om1.ru
Сергей Шелест навестил пенсионерку, в доме которой появился газ
Газ в дом провели в рамках проекта «Чистый воздух».
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Мэр Омска Сергей Шелест побывал в гостях у Татьяны Бековец, семья которой проживает в Центральном округе. В частном доме забот у женщины немало, но теперь одной стало меньше — в дом провели газ, и теперь не придётся закупать на зиму дрова и уголь, топить печь. Газовое оборудование позволит пенсионерке экономить не только деньги, но и силы, ведь работает оно автоматически.
Газ был проведён в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», инициированного президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Специалисты АО «Омскгазстройэксплуатация» провели газораспределительные сети по участку омички, в доме установили котёл и смонтировали вентиляцию, выполнили разводку труб и поставили приборы учёта.
Стоимость работ составила порядка 160 000 рублей, но все потраченные средства Татьяне Бековец вернули в рамках нацпроекта.
«Знаю, что и один из её сыновей, несущий службу в рамках специальной военной операции, тоже рад переменам в доме матери. Семьи участников СВО находятся у нас на особом счету. Солидарен с губернатором Виталием Павловичем Хоценко: мы должны делать всё для того, чтобы они чувствовали поддержку и внимание, пока их близкие находятся за ленточкой», — отметил Сергей Шелест.