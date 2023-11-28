Главное
Спецоперация на Украине
15:08 (мск), источник: Om1.ru

Сергей Шелест навестил пенсионерку, в доме которой появился газ

Газ в дом провели в рамках проекта «Чистый воздух».

Мэр Омска Сергей Шелест побывал в гостях у Татьяны Бековец, семья которой проживает в Центральном округе. В частном доме забот у женщины немало, но теперь одной стало меньше — в дом провели газ, и теперь не придётся закупать на зиму дрова и уголь, топить печь. Газовое оборудование позволит пенсионерке экономить не только деньги, но и силы, ведь работает оно автоматически.

Газ был проведён в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», инициированного президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Специалисты АО «Омскгазстройэксплуатация» провели газораспределительные сети по участку омички, в доме установили котёл и смонтировали вентиляцию, выполнили разводку труб и поставили приборы учёта.

Стоимость работ составила порядка 160 000 рублей, но все потраченные средства Татьяне Бековец вернули в рамках нацпроекта.

«Знаю, что и один из её сыновей, несущий службу в рамках специальной военной операции, тоже рад переменам в доме матери. Семьи участников СВО находятся у нас на особом счету. Солидарен с губернатором Виталием Павловичем Хоценко: мы должны делать всё для того, чтобы они чувствовали поддержку и внимание, пока их близкие находятся за ленточкой», — отметил Сергей Шелест.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Из-за сильной магнитной бури омичи могли наблюдать полярное сияние
Метеорит, упавший в Омске, продают на «Авито» за 2 миллиона рублей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта