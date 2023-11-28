Стоимость, места, распределение. Министр образования дал разъяснение по платному обучению в вузах

«Повышение стоимости будет не более, чем повышение затрат, которые ежегодно вырастают примерно на 15−17%. Предполагается, что за пределы этой цифры увеличение суммы на обучение не выйдет. Что входит в затраты? Около 80% затрат — это заработная плата профессорско-преподавательского состава, оплата жилищно-коммунальных платежей, безусловно, сюда входит и заработная плата учебно-вспомогательного и иного персонала, взносы на социальное страхование. Кроме того, государство несет расходы по обеспечению полноценного образовательного процесса, организации практики, приобретению учебных материалов, мебели. Мы видим, что даже за последние пять лет наши университеты серьезным образом преобразились, закупается современное оборудование, проводятся ремонтные работы, создаются все необходимые условия для того, чтобы каждый студент ощущал себя комфортно, а на выходе мы получили высококвалифицированного специалиста с компетенциями завтрашнего дня», — констатировал Андрей Иванец.