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16:41 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Стоимость, места, распределение. Министр образования дал разъяснение по платному обучению в вузах

Руководитель образовательного ведомства сделал пояснение в связи с возникшими вопросами, вызванными тем, что в разных белорусских вузах студентов ознакомили с полной стоимостью платного обучения.

Источник: belta.by

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Андрей Иванец дал разъяснение по поводу платного обучения в вузах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

Руководитель образовательного ведомства сделал пояснение в связи с возникшими вопросами, вызванными тем, что в разных белорусских вузах студентов ознакомили с полной стоимостью платного обучения.

«Те студенты, которые получают образование на платной форме, возмещают затраты на обучение на уровне 50−70%. Поэтому в настоящее время Министерством образования организована работа по приведению к единообразию договоров подготовки специалистов на бюджетной и платной формах обучения. В договоре по подготовке специалиста на бюджетной форме имеется отдельный пункт о расходах бюджета на обучение. В связи с этим в документы о подготовке на платной форме получения образования будет внесен аналогичный пункт. Сейчас этот документ носит информационный характер, чтобы каждый студент-платник понимал, какую сумму он оплачивает, какие затраты несет на его подготовку государство и университет», — отметил Андрей Иванец.

Изменения в договоры как колледжей, так и университетов будут внесены уже к началу 2024 года. Министерство образования также прорабатывает вопрос о повышении стоимости оплаты.

«На функционирование учреждений высшего образования из республиканского бюджета выделено более Br1 млрд. И в эту сумму не входят затраты на капитальное строительство. Только в этом году мы открыли два общежития для наших студентов Белорусского государственного медицинского университета и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Идет строительство еще двух общежитий, которые планируется открыть уже в следующем году, — Белорусского государственного университета физической культуры и Белорусского национального технического университета. Порядок расчета стоимости затрат на подготовку специалистов определяется постановлением Министерства образования № 210, которое было принято еще в 2011 году. С тех пор никаких серьезных изменений данное постановление не претерпело. Вместе с тем вполне закономерный вопрос — почему именно сейчас возникает острая необходимость возмещения платы за образование. Ответ очень простой. Достаточно длительное время повышение стоимости за обучение происходило очень медленными темпами. Например, если в прошлом году рост заработной платы был на уровне 16%, то стоимость обучения за прошлый год поднята менее чем на 7%. И данная тенденция сдерживающего роста наблюдалась на протяжении целого ряда последних лет. Именно поэтому теперь наблюдается такой накопившийся кумулятивный эффект», — проинформировал министр образования.

Что касается сроков, когда произойдет повышение стоимости обучения, глава образовательного ведомства отметил, что плата за обучение должна быть экономически обоснована.

«Повышение стоимости будет не более, чем повышение затрат, которые ежегодно вырастают примерно на 15−17%. Предполагается, что за пределы этой цифры увеличение суммы на обучение не выйдет. Что входит в затраты? Около 80% затрат — это заработная плата профессорско-преподавательского состава, оплата жилищно-коммунальных платежей, безусловно, сюда входит и заработная плата учебно-вспомогательного и иного персонала, взносы на социальное страхование. Кроме того, государство несет расходы по обеспечению полноценного образовательного процесса, организации практики, приобретению учебных материалов, мебели. Мы видим, что даже за последние пять лет наши университеты серьезным образом преобразились, закупается современное оборудование, проводятся ремонтные работы, создаются все необходимые условия для того, чтобы каждый студент ощущал себя комфортно, а на выходе мы получили высококвалифицированного специалиста с компетенциями завтрашнего дня», — констатировал Андрей Иванец.

Также обозначено, что на протяжении последних двух лет Министерством образования проводится планомерная работа по увеличению количества бюджетных мест для обучающихся как на уровне среднего специального образования, так и высшего.

В прошедшую приемную кампанию в белорусские вузы было принято 60% бюджетников и 40% — платников.

«В предстоящую приемную кампанию примерно 30% ребят будет поступать на платную форму обучения, а 70% — на бюджетную. Почему мы идем по этому пути? Сегодня нашей экономике нужны высококвалифицированные специалисты. В первую очередь необходимо существенным образом увеличивать набор на бюджетную форму обучения по таким направлениям, как медицина, педагогика, безусловно, нужны специалисты для агропромышленного комплекса и инженерные кадры. В связи с этим хотелось бы обратиться к родителям, абитуриентам и заверить, что каждый выпускник, молодой человек, который хорошо учится, стремится к знаниям, осознанно выбирает профессию, будет иметь возможность получить качественное образование», — подчеркнул министр.

Что касается волнующего родителей и студентов вопроса по поводу отработки платниками распределения, то Андрей Иванец подчеркнул, что Министерство образования выступает за единый подход к подготовке специалистов.

«Изменения в законодательную базу затронут тех, кто будет поступать в белорусские колледжи или вузы после вступления в силу новых норм. Поэтому сегодняшние студенты-платники не будут отрабатывать распределение», — заключил он.

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