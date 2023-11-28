Главное
Главные новости к вечеру 28 ноября
16:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В воронежском правительстве опровергли сообщение об очередях в военкомате

Скопления граждан бывают лишь утром, заверили чиновники.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 28 ноября, воронежцы сообщили в соцсетях об очередях, которые образовались в военном комиссариате Центрального и Коминтерновского районов.

В правительстве Воронежской области эту информацию назвали фейковой, сославшись на данные военкомата региона:

— Распространяемая информация об очередях в Коминтерновском и Центральном военкоматах не соответствует действительности. Скопления граждан бывают лишь при открытии комиссариатов утром, затем прием идёт в обычном режиме.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Простой рецепт: ученые нашли способ предотвратить тяжелый ковид и грипп
Военная спецоперация на Украине 28 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта