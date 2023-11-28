16:53 (мск), источник: Комсомольская правда
В воронежском правительстве опровергли сообщение об очередях в военкомате
Скопления граждан бывают лишь утром, заверили чиновники.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Во вторник, 28 ноября, воронежцы сообщили в соцсетях об очередях, которые образовались в военном комиссариате Центрального и Коминтерновского районов.
В правительстве Воронежской области эту информацию назвали фейковой, сославшись на данные военкомата региона:
— Распространяемая информация об очередях в Коминтерновском и Центральном военкоматах не соответствует действительности. Скопления граждан бывают лишь при открытии комиссариатов утром, затем прием идёт в обычном режиме.