Три инициативы волгоградского губернатора по развитию медицины поддержал президент

28 ноября президент РФ по видеосвязи принял участие в открытии обновленных после ремонта медучреждений в разных регионах России, в том числе в Волгоградской области. На связь с ним вышел губернатор Андрей Бочаров из модернизированной городской детской поликлиники № 2 Волжского, также завершено обновление двух филиалов детской поликлиники № 31 в Советском районе Волгограда.
В начале совещания президент заявил о том, что «современные, хорошо оборудованные больницы и поликлиники — это принципиально новые стандарты качества жизни, поддержка наших граждан, молодых родителей, российских семей, часть нашей системной работы по решению задач демографического развития».
Губернатор Андрей Бочаров доложил Владимиру Путину о реализации нацпроекта «Здравоохранение» и региональных программ, в частности, о совершенствовании системы первичного звена здравоохранения, а также отметил, что приоритетом работы уже долгие годы остается сохранение здоровья детей и поддержка материнства и детства. Только за последние годы проведены ремонты, обновлено оборудование, улучшена материально-техническая база в 72 территориальных подразделениях детских медучреждений.
Одно из них — здание детской поликлиники № 2 в Волжском. В ней обслуживаются свыше 19 тыс. маленьких пациентов. В 2022—2023 годах по нацпроекту здесь проведен капремонт, заменена вся инженерная сеть, закуплено новое медоборудование, приобретена мебель.
«Реализация программы по модернизации детских учреждений здравоохранения позволит в 2025 году обновить материально-техническую базу 70% детских медицинских учреждений региона. Мы рассчитываем, Владимир Владимирович, что программа будет продолжена — просим вас поддержать это предложение, — обратился волгоградский губернатор к президенту. — Также предлагаем отдельное внимание в программе уделить модернизации и созданию современных региональных многопрофильных детских больниц, на которые будет возложена координация всех ключевых процессов по направлению детского здравоохранения, включая вопросы детской реабилитации и восстановления как важной составляющей профилактики заболеваний и сохранения здоровья детей».
Помимо этого, Андрей Бочаров озвучил и другие предложения медиков, в частности — усовершенствовать программу диспансеризации школьников, а именно старшеклассников.
Также глава региона считает, что Национальный календарь прививок нужно дополнить вакцинацией от вируса папилломы человека. Напомним, такую прививку от ВПЧ делают в сотне стран мира, вирус способен вызывать онкопатологии репродуктивной системы.
Андрей Бочаров поблагодарил Владимира Путина за поддержку региона и выразил надежду на то, что реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения будет продолжена и после 2025 года.