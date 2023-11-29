09:26 (мск), источник: Фонтанка
Беглов попросил петербуржцев еще немного поработать удаленно и поездить в метро
Беглов попросил петербуржцев еще немного поработать удаленно и поездить в метро.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Губернатор Александр Беглов поблагодарил петербуржцев, сокративших 28 ноября перемещения до минимума и пересевших из своих автомобилей на общественный транспорт.
«Благодаря этому нам удалось неплохо справиться с чисткой основных магистралей, где обычно движение в снегопад и час пик осложнено», — сообщил Беглов в своем телеграм-канале.
29 ноября губернатор просит придерживаться этих же рекомендаций, потому что «по мнению главного синоптика, нас ожидает гололедица из-за резкого перепада температур, а в последующие дни новый циклон и очередной снежный залп».
Губернатор просит автомобилистов следить, чтобы припаркованные машины не блокировали работу уборочной техники, так как нужно успеть вывезти как можно больше снега до следующего снегопада.
Ранее жилищный комитет Смольного сообщал, что высота снежного покрова в Петербурге достигла 15,5 см. А по данным Водоканала, за минувшие сутки снегоплавильные пункты города приняли 13 тысяч кубометров снега.
Чиновники предупреждают, что сильный ветер сохранится до утра 29 ноября, местами его порывы будут достигать до 15−18 м/с.