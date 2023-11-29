Politico назвала Набиуллину главным «разрушителем» года

На мероприятии Politico в Брюсселе, посвященном оглашению «наиболее влиятельных персон за год», ведущий представил рейтинг по категориям «деятели», «мечтатели», и «разрушители». Набиуллина стала главным «разрушителем». Во многом благодаря ее действиям планы стран Запада уничтожить российскую экономику не увенчались успехом.
«За десятилетие, проведенное Набиуллиной у руля Центрального банка России, жесткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль», — пишет издание.
Отмечается, что благодаря политике ЦБ РФ «удалось предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций».
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони названа главным «деятелем» года.
«Мелони приступила к осуществлению конституционных реформ, которые могут значительно расширить полномочия премьер-министра», — пишет газета.
Владимир Зеленский был назван главным «мечтателем» года.