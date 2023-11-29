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10:13 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Бывший сотрудник МИД назначен заместителем хокима Ферганской области

Новый замхокима сменил Икболжона Эргашева, возглавившего Комитет по развитию шелковой и шерстяной промышленности.

Источник: Хокимият Фергансгой области

Мамажонов Нуриддин Ёкубжонович назначен заместителем хокима Ферганской области — начальником областного управления инвестиций, промышленности и торговли.

До этого назначения Нуриддин Мамажонов работал первым заместителем директора Департамента экономической дипломатии и культурного сотрудничества Министерства иностранных дел — начальником управления сотрудничества с международными экономическими организациями и международными финансовыми институтами.

На этом посту он сменил Икболжона Эргашева, который в начале ноября был назначен на должность председателя Комитета по развитию шелковой и шерстяной промышленности.

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