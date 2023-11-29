10:13 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Бывший сотрудник МИД назначен заместителем хокима Ферганской области
Новый замхокима сменил Икболжона Эргашева, возглавившего Комитет по развитию шелковой и шерстяной промышленности.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Мамажонов Нуриддин Ёкубжонович назначен заместителем хокима Ферганской области — начальником областного управления инвестиций, промышленности и торговли.
До этого назначения Нуриддин Мамажонов работал первым заместителем директора Департамента экономической дипломатии и культурного сотрудничества Министерства иностранных дел — начальником управления сотрудничества с международными экономическими организациями и международными финансовыми институтами.
На этом посту он сменил Икболжона Эргашева, который в начале ноября был назначен на должность председателя Комитета по развитию шелковой и шерстяной промышленности.