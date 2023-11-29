08:33 (мск), источник: Копейский рабочий
Алексей Текслер проведет Прямую линию
5 декабря в 12:00 губернатор Челябинской области в прямом эфире ответит на вопросы жителей.
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29 ноября стартует прием вопросов для Прямой линии с губернатором. Оставить обращение можно несколькими способами:
1. Зайти на сайт спроситекслера.рф, нажать на активный баннер «Отправить видеообращение», заполнить форму обратной связи и прикрепить свой видеофайл.
2. На сайте спроситекслера.рф нажать на активный баннер «Задать вопрос», он автоматически откроет страницу Госуслуг. Заполнив предложенную форму обратной связи, вы отправите вопрос главе региона.
3. По телефону горячей линии — 8−800−500−74−50.
Вопросы принимаются до 5 декабря 2023 года.
Прямая линия с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером будет транслироваться:
— на телеканалах ОТВ, «Россия 24», «Урал 1» и 31-й канал;
— на радиостанциях «Радио России Южный Урал» и «Бизнес ФМ Челябинск»;
— в интернете на сайтах 1obl.tv, cheltv.ru;
— в группах медиахолдинга «ГранадаПресс», «Первый областной»;
— в социальных сетях правительства Челябинской области.