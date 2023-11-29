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11:07 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Военные Беларуси и Кубы согласовали план мероприятий на 2024 год

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Представители вооруженных сил Беларуси и Кубы согласовали проект соглашения о военном сотрудничестве между странами и план двусторонних мероприятий на следующий год, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник главы белорусского оборонного ведомства Валерий Ревенко.

Источник: Sputnik.by

«В Гаване проходят переговоры между представителями ВС Беларуси и Кубы», — говорится в его сообщении в соцсети Х.

По словам Ревенко, на переговорах стороны согласовали проект соглашения о военном сотрудничестве, а также план двусторонних мероприятий на 2024 год.

В сообщении представителя Минобороны также отмечается, что цель рабочего визита делегации белорусских вооруженных сил в Кубу заключается в дальнейшем развитии отношений между двумя странами в военной сфере.

Взаимная поддержка

Напомним, что недавно в Беларуси с визитом находился премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус.

После переговоров со своим белорусским коллегой Романом Головченко он заявил, что Куба будет и впредь поддерживать Беларуси на всех международных площадках и осуждать антибелорусские санкции.

По словам кубинского премьер-министра, Гавана в свою очередь благодарна Минску за решительную позицию на мировых площадках, которая заключается в осуждении экономической, торговой и финансовой блокады против Кубы.

Он также добавил, что у Беларуси и Кубы абсолютно полное совпадение взглядов и подходов без каких-либо противоречий в политическом плане.

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