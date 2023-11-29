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11:18 (мск), источник: ИА Башинформ

Президент России удостоил Азамата Абдрахманова высокой государственной награды

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу указом Президента России вице-премьер правительства — руководитель Аппарата правительства Башкортостана Азамат Абдрахманов награжден орденом Дружбы.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщал ранее «Башинформ», Азамат Абдрахманов удостоен этой высокой государственной награды «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», в том числе за работу в командировке на Донбассе.

Азамат Абдрахманов работает в правительстве с 2021 года. Курирует вопросы социально-экономической интеграции Донецкой и Луганской народных республик в Российскую Федерацию.

В мае 2022 года по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова он был командирован в зону СВО для решения вопросов восстановления инфраструктуры подшефных территорий новых регионов, оказания местным жителям необходимой помощи и налаживания мирной жизни.

Он также координирует реализацию других знаковых проектов и инициатив. Например, возглавляет межведомственную комиссию по предотвращению незаконной деятельности недропользователей на территории республики.

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