Президент России удостоил Азамата Абдрахманова высокой государственной награды

Как сообщал ранее «Башинформ», Азамат Абдрахманов удостоен этой высокой государственной награды «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», в том числе за работу в командировке на Донбассе.
Азамат Абдрахманов работает в правительстве с 2021 года. Курирует вопросы социально-экономической интеграции Донецкой и Луганской народных республик в Российскую Федерацию.
В мае 2022 года по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова он был командирован в зону СВО для решения вопросов восстановления инфраструктуры подшефных территорий новых регионов, оказания местным жителям необходимой помощи и налаживания мирной жизни.
Он также координирует реализацию других знаковых проектов и инициатив. Например, возглавляет межведомственную комиссию по предотвращению незаконной деятельности недропользователей на территории республики.