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13:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Избран глава Чайковского округа

Главой Чайковского избран первый заместитель руководителя муниципалитета Алексей Агафонов.

Как сообщает телеграм-канал «На местах», его кандидатуру единогласно поддержали депутаты местной думы. Помимо господина Агафонова в конкурсе также принимал участие начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации округа Виталий Астафьев.

В должности заместителя главы Чайковского округа господин Агафонов работает с 2018 года.

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