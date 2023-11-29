13:03 (мск), источник: Коммерсантъ
Избран глава Чайковского округа
Главой Чайковского избран первый заместитель руководителя муниципалитета Алексей Агафонов.
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Как сообщает телеграм-канал «На местах», его кандидатуру единогласно поддержали депутаты местной думы. Помимо господина Агафонова в конкурсе также принимал участие начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации округа Виталий Астафьев.
В должности заместителя главы Чайковского округа господин Агафонов работает с 2018 года.