Усиление финской границы и привычные обвинения Украины. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Путин работает в Сочи. Утром он переговорил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, «обсудили текущие вопросы двустороннего взаимодействия», в том числе по итогам недавнего визита узбекистанского лидера в Москву.
Далее глава государства посетит Сириус, где проходит Конгресс молодых ученых. Путин осмотрит выставку в части под названием «Наша лаба»: «ребята сделали пул отечественной продукции для научных и лабораторных исследований». Далее «будет беседа президента с молодыми учеными, будет свободный разговор». Потом Путин посетит центр робототехники, созданный совместно с Росатомом.
«В настоящий момент нет “планов отдельного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, однако, на конец декабря намечен неформальный саммит СНГ — “традиционное предновогоднее” мероприятие “с рабочей повесткой”. “Если господин Пашинян туда приедет, а его ждут, как и всех”, Путин с ним пообщается — если только лидеры стран не захотят “сделать это ранее”.
Об усилении охраны Финляндией границы с РФ
«Финляндии ничто и никто не угрожает», отправка европейских и, в частности, польских подразделений — «это избыточные меры», «это абсолютно неспровоцированная, необоснованная концентрация вооруженных подразделений».
«Напряженность как раз может возникнуть в ходе концентрации дополнительных подразделений на нашей границе»: «финны должны четко отдавать себе отчет, что это будет представлять для нас угрозу».
О росте закупок российской продукции Европой
«Гипотетически рассуждая, Европа может без России, но тогда Европа теряет свою конкурентоспособность, потому что тогда ей приходится те же товары — будь то те же энергоресурсы или еще что-то — покупать в других местах, но втридорога». Это несет «очень серьезные последствия» для экономик стран.
«По-прежнему наши товары пользуются популярностью и покупаются, в том числе в европейских странах».
«Европейские политики также, на самом деле, видят неэффективность принятых санкций», а также «эффект бумеранга» для собственных экономик.
«Несмотря на беспрецедентный груз рестрикций, макростабильность была обеспечена, экономика вышла на траекторию роста».
Об отравлении жены главы военной разведки Украины
«Украина во всем обвиняет Россию, по-моему, даже в своем существовании Украина обвиняет Россию, это привычное обвинение».
Об участии РФ в западных объединениях
«Давайте не будем забегать вперед». «Имеем скудные возможности прогнозировать: настолько непредсказуемо развиваются события».
«Мы сохраняем свою заинтересованность в налаживании добрых отношений со всеми».
О законопроекте о «лояльности» въезжающих в РФ
«Никакого нет комментария».
Во время загрузки произошла ошибка.