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15:32 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Назначен новый вице-министр туризма и спорта Казахстана

Серик Жарасбаев стал вице-министром туризма и спорта РК. Опубликовано соответствующее постановление правительства, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: t.me/KZgovernment

Жарасбаев родился в 1984 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет имени Козыбаева, Российский международный олимпийский университет.

В разные годы работал тренером-преподавателем по боксу, инструктором ДЮСШ Петропавловска, главным специалистом, начальником отдела управления физической культуры и спорта СКО, главным экспертом управления научно-методического обеспечения, инновационной технологии и образования Комитета спорта МКС РК, директором департамента спорта высших достижений и спортивного резерва департамента Агентства РК по делам спорта и физической культуры..

В 2018—2019 годах — председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

В 2021 году — первый вице-президент РОО «Казахстанская федерация кёрлинга, напольного кёрлинга и петанга».

С 2021 по 2023 годы — вице-министр культуры и спорта РК.

Последняя должность — директор РГКП Центра олимпийской подготовки «Алматы».

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