Европейский суд снял санкции с сына миллиардера Пумпянского

Согласно постановлению, отменено решение Совета Евросоюза от 14 марта 2022 года о включении Пумпянского-младшего в черный список, сообщает ТАСС. Кроме того, отменены решения от 13 марта и 13 сентября 2023 года, которые продлевали действие санкций.
Отдельно Александр Пумпянский запрашивал компенсацию морального ущерба в размере 100 тыс. евро (примерно 9,7 млн рублей). Однако Европейский суд в возмещении отказал.
Семья Пумпянских попала под санкции Евросоюза весной прошлого года. В результате отцу и сыну пришлось покинуть состав бенефициаров и совет директоров ТМК и «Синары». СМИ сообщали, что из-за ограничения в отношении Дмитрия Пумпянского его сын был вынужден уехать из Швейцарии, в которой постоянно проживал.