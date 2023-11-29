14:50 (мск), источник: СуперОмск
В Центральном округе Омска организовали дополнительный выезд
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал в среду, 29 ноября 2023 года, о появлении нового выезда без светофора в Центральном округе.
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«В ЦАО организован дополнительный нерегулируемый выезд: теперь автомобили могут беспрепятственно следовать в сторону центра, не проезжая светофорный объект на пересечении улиц 21-й Амурской и Завертяева», — сообщил глава города.
Как отметил мэр Сергей Шелест, данное нововведение сделано для удобства жителей домов в границах 1-го и 6-го Амурских проездов.