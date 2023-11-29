Москва и Минск приняли документы о модернизации тылов и помощи Донбассу

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Представители России и Беларуси подписали ряд документов по итогам заседания Совета министров Союзного государства в Москве, сообщает РИА Новости.
Церемония проходила с участием премьеров двух стран Михаила Мишустина и Романа Головченко.
Среди подписанных постановлений — союзная программа о модернизации объектов тылового обеспечения, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск Беларуси и России на 2023−2027 годы.
Также подписано постановление об оказании гуманитарной помощи из бюджета Союзного государства учащимся и образовательным организациям ДНР и ЛНР.
Кроме того, участники заседания приняли ряд других документов: