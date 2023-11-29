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16:09 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Москва и Минск приняли документы о модернизации тылов и помощи Донбассу

На заседании союзного Совмина обсудили ход выполнения 28 интеграционных программ, совместные проекты в культурно-гуманитарной сфере и многое другое.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Представители России и Беларуси подписали ряд документов по итогам заседания Совета министров Союзного государства в Москве, сообщает РИА Новости.

Церемония проходила с участием премьеров двух стран Михаила Мишустина и Романа Головченко.

Среди подписанных постановлений — союзная программа о модернизации объектов тылового обеспечения, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск Беларуси и России на 2023−2027 годы.

Также подписано постановление об оказании гуманитарной помощи из бюджета Союзного государства учащимся и образовательным организациям ДНР и ЛНР.

Кроме того, участники заседания приняли ряд других документов:

  • о ходе выполнения основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021−2023 годы и союзных программ;
  • об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024−2026 годы;
  • о ходе выполнения плана мероприятий по реализации в 2022—2026 годах концепции миграционной политики Союзного государства;
  • резолюция союзного Совмина «О задачах по реализации стратегии научно-технологического развития Союзного государства на период до 2035 года»;
  • резолюция «О совершенствовании практики подготовки специалистов в сфере высоких технологий»;
  • резолюция «Об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков»;
  • резолюция «О проведении в 2024 году мероприятий, посвященных 25-летию подписания договора о создании Союзного государства».

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