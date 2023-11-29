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16:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Губернатор поручил изменить состав архитектурно-градостроительного совета Калининградской области

По мнению главы региона, нужна ротация участников.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Антон Алиханов высказался за изменение состава архитектурно-градостроительного совета Калининградской области. Совет, напомним, принимает решение о том, какие здания (жилые жома, отели и т. п.) строят в Калининградской области. Поручение глава региона дал во время прямой линии 29 ноября.

Отдельно надо посмотреть на обновление состава этого Совета. Потому что нас периодически не то, чтобы обвиняют, а намекают на то, что некоторые из этих архитекторов, являясь участниками или соучастниками разработки каких-то проектов, могут корпоративистски солидаризироваться и влиять на то, что в итоге принимается и ли не принимается. Совсем уйти от такого рода рисков навряд ли возможно. Но периодическая ротация в этом Совете, наверное, все-таки была бы правильным ходом.

Антон Алиханов

Губернатор в прямом эфире дал соответствующее поручение заместителю председателя правительства Калининградской области Дмитрию Кускову, который курирует эту тему.

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