17:07 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
Экс-премьер Молдавии объяснил причину введения режима ЧП в стране
Экс-премьер Молдавии: правящая партия вводила режим ЧП для узурпации власти.
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КИШИНЕВ, 29 ноя — РИА Новости. Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС) два года вводила в стране режим чрезвычайного положения по надуманным предлогам, чтобы править в своих интересах, но за это время возникли крайне серьезные проблемы во всех областях развития республики, считает экс-премьер Влад Филат.
Режим ЧП в стране был введен в феврале 2022 года, с тех пор власти неоднократно его продлевали.
«Первоначально объявленное правительством чрезвычайное положение было фальшивым, ПДС нужно было фальшивое чрезвычайное положение, чтобы можно было править посредством незаконных решений и приказов. ПДС использовало чрезвычайное положение только для двух целей: для посягательства на права и свободы граждан Молдавии и для тайного расходования государственных денег», — написал Филат на своей странице в соцсети Facebook*.
По его словам, правящая партия довела страну до того, что теперь Молдавия действительно находится в чрезвычайном положении. Экс-премьер отметил, что крайне сложные ситуации сложились во многих областях. Страна столкнулась с нехваткой врачей и педагогов, власти не нашли денег на индексацию пенсий и повышение зарплат бюджетным работникам, но увеличили выплаты министрам. Правительство не сумело оказать поддержку фермерам, встав на сторону банков, реформа системы юстиции проваливается. Все это приводит к депопуляции страны, которую стремятся покинуть ее граждане, указал Филат.
«ПДС ввела Молдавию в состояние чрезвычайной экономической, социальной и демографической ситуации. ПДС должна подготовиться к ответу сотням тысяч людей, которых она довела до нищеты и обидела. Ответить за безнравственность, безответственность и несправедливость», — подчеркнул Филат.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.
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