17:38 (мск), источник: ИА Башинформ
Глава Башкирии Радий Хабиров объяснил причины своей поездки в зону СВО
Глава Башкирии Радий Хабиров объяснил причины своей поездки в зону СВО.
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Радий Хабиров считает свою поездку в зону проведения специальной военной операции насыщенной и результативной. Об этом Глава Башкирии сообщил сегодня на «Прямой линии». Руководителя республики спросили, с чем была связана внезапная командировка на Донбасс. Радий Хабиров объяснил это причинами безопасности.
«Всегда так. Это в некотором смысле и вопросы безопасности. Чтобы не так много народу узнали. И когда мы уже попадаем на территорию, там уже работаем. Просто хотели посмотреть, как у наших ребят дела там идут. Наши подразделения раскиданы по всем направлениям проведения СВО. Кого-то увидел, кого-то не удалось. Не удалось увидеться с командиром полка “Башкортостан”, поскольку в момент прибытия полк пошёл в наступление. Достойно провели тяжёлую операцию».
Руководитель республики также рассказал, что он посетил подшефные территории, где строители из Башкирии восстанавливают жилые дома и социальную инфраструктуру.
«Встретились и с нашими врачами, которые работают в Красном Луче. Некоторые из них работают по 6−7 месяцев. Врачи мне сказали, что если они вернутся домой на новогодние праздники, то там обвалится первичное звено. Специалистов должного класса там нет. Медиков наших очень уважают и любят и благодарят».
Напомним, сегодня, в Уфе в прямом эфире проходит «Прямая линия» Главы Башкортостана Радия Хабирова. Это пятое по счёту общение руководителя региона, сообщало информагентство «Башинформ».
Прямую линию в прямом эфире покажут телеканалы БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа» и «Салям», трансляция также пройдет в социальных сетях Главы Башкортостана во «ВКонтакте» и «Одноклассники» и в эфире радиостанций «Юлдаш» и «Радио России».