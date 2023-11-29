17:58 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
В Молдавии группа депутатов подписала вотум недоверия правительству
Таубер: в Молдавии группа депутатов подписала вотум недоверия правительству.
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КИШИНЕВ, 29 ноя — РИА Новости. Группа депутатов парламента Молдавии, входивших ранее в партию «Шор», подписала вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана, документ направят на рассмотрение в парламент, сообщила вице-председатель политформирования Марина Таубер в Telegram.
В минувшие выходные в южных и центральных районах Молдавии бушевали метель и сильный ветер. Снегопад оставил без электроснабжения целый ряд населенных пунктов, были заметены многие дороги. Из-за непогоды скончались три человека. МВД установило, что двое из них трижды просили о помощи сотрудников Единой службы 112, которая получает запросы от граждан и перенаправляет их полиции, скорой помощи, пожарным и спасателям. Премьер Молдавии Дорин Речан на заседании в среду потребовал отставки директора Единой службы 112 Ливиу Оборока.
«По инициативе нашего лидера Илана Шора, которая была объявлена вчера по причине ЧП, связанного с природными катаклизмами и полной неспособностью центральных властей справиться и с ними, я и все коллеги — депутаты нашей команды подписали вотум недоверия правительству Речана», — написала Таубер, отметив, что документ будет передан на рассмотрение в парламент.
Политик также призвала всех коллег по оппозиции поддержать объявление вотума недоверия. «Последней чертой, за которую позволил себе переступить режим со своим недееспособным “правительством”, стало полное циничное равнодушие к гражданам Молдавии. Всех бросили один на один с природным катаклизмом, оставив без системного информирования, жизненно необходимого в условиях стихийного бедствия, без экстренной помощи. Людям прямо указали: вы можете рассчитывать только на себя, правительство вам не поможет», — пояснила она.
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной партию «Шор». Согласно этому же решению, политсила считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остаются в парламенте, считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Парламент Молдавии лишил членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет.