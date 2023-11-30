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10:15 (мск), источник: МК.RU Уфа

Радий Хабиров о будущем Башкортостана: «На 10−15 лет предсказывать не возьмусь»

Отвечая на вопрос журналистов, глава Башкирии прокомментировал возможность долгосрочного прогнозирования на будущее республики.

Радий Хабиров загадывать на десятки лет вперед не стал.

— Мир настолько турбулентен, что загадывать ложно — это может быть футуристическими изысками, — заявил он. — Но уже в течение полугода наша команда представит программы 3.0, а это «Башкортостан 2030». Там будет определенная концепция, но на 10−15 лет предсказывать не возьмусь. Для этого есть ученые.

Радий Фаритович подчеркнул, что он работает в плотной связке с министрами, руководителями ведомств и муниципалитетов. И его задача — «определять горизонты».

— В 2018 году мы уже определили горизонты развития. Некоторые вещи мы не выполнили по объективным обстоятельствам, а некоторые — потому что не доработали. А какой жизнь будет через 20, 30, 40 лет, будет на пенсии думать. Все равно же делать будет нечего, — пошутил глава региона.

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