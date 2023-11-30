Радий Хабиров высказался о проблеме со спорткомплексом «Тан» в Уфе

«Мы разбирали этот вопрос на градсовете. Это коммерческий объект. Я не могу им сказать “продайте” или “оставьте”. Это право сособственника. Наверное, это ему выгодно, это его право. Вопрос в другом. Ратмир Рафилович (глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев — прим. ред.) глубоко вник в эту тему. Пока воздержимся от строительства там домов, их там много напичкано. Мы в вопрос, связанный с “Таном”, лезть не будем, пусть делает всё, что хочет, противиться не будем. Но строить там очередной дом-»вышку’пока не будем", — прокомментировал проблему Радий Хабиров.
Напомним, в Уфе в прямом эфире состоялась «Прямая линия» Главы Башкортостана Радия Хабирова. Это пятое по счёту общение руководителя региона, сообщало информагентство «Башинформ».
Прямую линию в прямом эфире провели телеканалы БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа» и «Салям», трансляция также состоялась в социальных сетях Главы Башкортостана во «ВКонтакте» и «Одноклассники» и в эфире радиостанций «Юлдаш» и «Радио России».
Также текстовую трансляцию «Прямой линии» Главы Башкирии Радия Хабирова провело информагентство «Башинформ».