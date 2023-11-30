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04:30 (мск), источник: © РИА Новости

АПЛ «Александр III» и «Красноярск» передали ВМФ, сообщил источник

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Две атомные подводные лодки — стратегическая «Александр III» и многоцелевая «Красноярск» — переданы ВМФ России, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе.

Источник: © РИА Новости

«Подписаны приемо-сдаточные документы о передаче флоту двух построенных на “Севмаше” подводных лодок “Александр III” и “Красноярск”. Официальная церемония поднятия флага на двух атомных ракетоносцах состоится после 10 декабря», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что корабль считается принятым в боевой состав ВМФ только после поднятия на нем Андреевского военно-морского флага.

«Технически корабли переданы», — отметил источник.

Стратегическая АПЛ «Александр III» (проект 955А, «Борей-А») стала седьмым кораблем в серии проекта «Борей»/ «Борей-А», шифр 955/955А, а многоцелевая «Красноярск» стала четвертой в серии кораблей проекта «Ясень»/ «Ясень-М», шифр 885/885М.

Накануне на «Севмаше» состоялся спуск на воду пятой в серии АПЛ проекта «Ясень-М» «Архангельск».

В боевом составе ВМФ к этому моменту уже находятся три субмарины проекта «Ясень»: АПЛ «Северодвинск» (шифр 885), «Казань» (шифр 885М) и «Новосибирск» (шифр 885М). Все они вооружены ракетами «Оникс» и «Калибр». В скором времени субмарины этого проекта вооружат гиперзвуковыми «Цирконами».

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