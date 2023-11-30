08:19 (мск), источник: АиФ Уфа
Хабиров назвал сроки решения проблем обманутых дольщиков
Своих квартир дожидаются дольщики 22 домов, по 11 домам из них ожидают выплаты компенсаций, по трем еще нет никакого решения.
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На прямой линии 29 ноября последним был задан вопрос об обманутых дольщиках. Глава РБ Радий Хабиров назвал сроки решения этих проблем.
«Я надеюсь, мы выполним поручение Президента России закрыть тему обманутых дольщиков в 2023 году, — заявил Хабиров. — К сожалению, в Башкирии было очень много обманутых дольщиков. Но сейчас мы эту проблему решим. Ну, а на будущее нам надо вести активную работу для предотвращения появления новых проблемных объектов. И нужно понимать, что если бы правительство России и президент не занялись этим вопросом, было бы тяжело».
Напомним, на 1 января 2019 года в Едином реестре проблемных объектов насчитывалось 125 долгостроев республики. До сегодняшнего момента свое жилье ожидают дольщики 22 домов, по 11 домам из них планируют выплаты компенсаций, по трем еще нет никакого решения.