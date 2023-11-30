08:30 (мск), источник: Комсомольская правда
«Буду лично заниматься»: Хабиров прокомментировал ситуацию с Уфимским городищем и мечетью Ар-Рахим
Хабиров высказался о будущем Уфимского городища и мечети Ар-Рахим.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Вчера, 29 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе прямой линии выказался о сохранности территории городищ Уфа-II и Уфа-III.
Руководитель региона отметил, что многие выступил против строительства на данной территории православного храма, и, по мнению Хабирова, к их мнению необходимо прислушаться.
— Важно понимать ситуацию. Культурного слоя там, где предполагалось строить храм, нет. Он уже вывезен. Но был справедливый вопрос мусульман о том, что мы хотим возводить храм, не достроив расположенную неподалеку мечеть «Ар-Рахим», — заявил глава Башкирии.
Хабиров подчеркнул, что ситуацией с мечетью будет заниматься лично. В настоящее время, по его словам, проводится детальное обследование объекта. А грядущей весной планируется облицовка минаретов.