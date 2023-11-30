Виталий Хоценко сообщил о создании в Омской области 20 тысяч новых рабочих мест

Глава региона сообщил о планах создания 20 тыс. новых рабочих мест в Омской области за 5 лет.
«Мы создаем условия для привлечения в регион инвестиций, предоставляя льготы и поддержку инвесторам, улучшая инфраструктуру и законодательство. В ближайшие 5 лет планируется привлечь в область порядка 1 трлн 300 млрд рублей инвестиций и создать 20 тысяч новых рабочих мест», — заявил Виталий Хоценко.
Напомним, что в ходе доклада губернатор определил четыре приоритета в развитии Омской области. Также Виталий Хоценко поставил задачу сделать омский север жемчужиной регион.
Как подчеркнул Виталий Хоценко, его доклад об основных направлениях бюджетной и социально-экономической политики должен стать руководством к действию для обновленного состава правительства и органов местного самоуправления, основой для тотальной перезагрузки Омской области.