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07:49 (мск), источник: СуперОмск

Виталий Хоценко сообщил о создании в Омской области 20 тысяч новых рабочих мест

В четверг, 30 ноября 2023 года, на пленарном заседании регионального Заксобрания губернатор Виталий Хоценко выступает с докладом об основных направлениях бюджетной и социально-экономической политики Омской области на 2024 год.

Источник: РИА "Новости"

Глава региона сообщил о планах создания 20 тыс. новых рабочих мест в Омской области за 5 лет.

«Мы создаем условия для привлечения в регион инвестиций, предоставляя льготы и поддержку инвесторам, улучшая инфраструктуру и законодательство. В ближайшие 5 лет планируется привлечь в область порядка 1 трлн 300 млрд рублей инвестиций и создать 20 тысяч новых рабочих мест», — заявил Виталий Хоценко.

Напомним, что в ходе доклада губернатор определил четыре приоритета в развитии Омской области. Также Виталий Хоценко поставил задачу сделать омский север жемчужиной регион.

Как подчеркнул Виталий Хоценко, его доклад об основных направлениях бюджетной и социально-экономической политики должен стать руководством к действию для обновленного состава правительства и органов местного самоуправления, основой для тотальной перезагрузки Омской области.

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 Виталий Хоценко сообщил о создании в Омской области 20 тысяч новых рабочих
Виталий Хоценко назвал четыре приоритета в развитии Омской области на 2024
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