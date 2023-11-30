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09:23 (мск), источник: ЕАН

Свердловский миллиардер Савельев ушел из политики

Екатеринбургский бизнесмен, владелец AVS Group Валерий Савельев ушел с поста руководителя Чкаловского отделения «Единой России». Об этом сообщил его однопартиец, депутат гордумы Дмитрий Сергин.

«Валерий Борисович сложил с себя полномочия руководителя. Отделение партии возглавил глава [Чкаловского] района Евгений Шипицын», — написал Сергин на своей странице во «ВКонтакте». Савельев управлял ячейкой с 2004 года. Чем бизнесмен займется в дальнейшем, не сообщается.

Савельева называют одним из старожилов уральской политики. С 2005 года он представлял Чкаловский район в заксобрании Свердловской области, где становился богатейшим депутатом. В нынешний созыв, избранный в 2021-м, Савельев попасть не смог: на выборах он сенсационно проиграл коммунисту Александру Ивачеву. Бизнесмен пытался оспорить результат в суде, но в итоге смирился с поражением.

Последние пять лет Савельев — ключевая фигура в конфликте вокруг ДК «Химмаш». Миллиардер хотел снести принадлежащее ему здание еще в 2018 году, однако после протестов местных жителей мэрия Екатеринбурга пообещала выменять у Савельева дом культуры. Этого не произошло до сих пор.

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