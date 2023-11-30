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10:02 (мск), источник: Om1.ru

Хоценко предложил сделать омский транспорт таким, как в Москве

Правда, пока речь идёт только о внешнем виде.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 30 ноября, губернатор Виталий Хоценко выступил с бюджетным посланием к Законодательному собранию. Среди прочих глава региона затронул и тему общественного транспорта — как в городе, так и в области.

Городской транспорт продолжает пополняться новой техникой: с начала года на маршруты вышло 60 новых машин, 20 автобусов и 40 троллейбусов. Ещё 10 автобусов удастся получить до конца года — областное правительство договорилось с федеральным о том, что их включат в нацпроект «Чистый воздух».

В ближайшее время новый транспорт приедет и в районы: область получила специальный кредит в размере миллиарда рублей и купит для сельских маршрутов 164 автобуса. В регион они должны прийти до начала февраля.

«Весь общественный транспорт, как действующий, так и новый, нужно оформить в едином стиле. И городские, и областные машины нужно брендировать в едином стиле, как в Москве, чтобы люди сразу понимали, что это и куда едет», — подчеркнул Хоценко.

Напомним, что за последние пять лет парк общественного транспорта в Омске обновился почти на 60%.

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