11:33 (мск), источник: АиФ Новосибирск
В Новосибирске автомобили мэрии заменят отечественными
Об этом сообщил глава города Анатолий Локоть.
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В Новосибирске автомобили мэрии заменят на отечественные. Покупки будут проводить, когда действующие машины выйдут из строя.
Об этом в ходе пресс-конференции 30 ноября рассказал мэр Анатолий Локоть. Он отметил, что сейчас власти эксплуатируют машины отечественной сборки.
«По мере выхода из строя будем исходить из поручений президента, будут приобретаться автомобили только отечественные», — ответил Локоть на вопрос журналиста.
Марки авто буду выбирать индивидуально.