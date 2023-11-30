11:23 (мск), источник: ИА Башинформ
Какие законы вступают в силу в декабре 2023 года
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в декабре 2023 года.
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УСИЛИТСЯ БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ ПЕРЕВОДОМ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Финансовый уполномоченный будет рассматривать внесудебные споры о незаконном переводе пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в другой. Речь, в частности, идет о случаях, когда потребитель требует возврата средств предыдущему страховщику. Также исключено ограничение по сумме в 500 тысяч рублей в отношении требований граждан к негосударственным пенсионным фондам. Закон призван минимизировать мошеннические действия в этой сфере.
«Изменения направлены на защиту пенсионных накоплений граждан от мошеннических и иных противоправных действий. Закон даст возможность решать этот вопрос в досудебном порядке и позволит быстрее возвращать нашим пенсионерам накопленные ими средства», — прокомментировать Вячеслав Володин.
МЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА АВТОРИЗАЦИИ НА РОССИЙСКИХ САЙТАХ
С декабря авторизация на интернет-ресурсах РФ будет возможна только по российскому номеру телефона, с помощью «Госуслуг», единой биометрической или иной системы, полностью или на 50% контролируемой российской стороной.
Сейчас в Госдуме рассматривают законопроект, который позволит компаниям решить юридические вопросы, касающиеся российского контроля, до конца 2024 года. Изменения направлены на защиту персональных данных россиян. Кроме того, законом закреплены особенности регулирования деятельности провайдеров хостинга.
«Это решение позволит дополнительно защитить персональные данные наших граждан», — добавил Володин.
УТОЧНЕНЫ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЗАГРАНПАСПОРТОВ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
Определены основания недействительности заграничного, служебного или дипломатического паспорта. Это могут быть утрата, истечение срока действия, прекращение гражданства, установление факта оформления на основании недостоверных сведений, непередача без уважительной причины паспорта гражданином РФ, право которого на выезд из России ограничено по основанию, предусмотренному законом, на хранение в уполномоченные орган или организацию
УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ СМЯГЧЕНЫ
Вступает в силу закон, направленный на гуманизацию условий содержания подозреваемых и осужденных. В частности, с трех до четырех лет повысят возраст детей, которых матери могут иметь при себе. Вдвое увеличится сумма средств для приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости. К решению вопросов о взысканиях и переводе осужденных из одних условий отбывания наказания в другие теперь будут привлекать дисциплинарные комиссии.
КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ УЖЕСТОЧЕН
Центробанк наделяется полномочием устанавливать требования к методологиям кредитных рейтинговых агентств, а также порядок оценки методологии на соответствие законодательству и нормативным актам. Кроме того, новый закон обязывает такие агентства проводить проверку качества своих методологий в соответствии с требованиями ЦБ.
ЗАКРЫТИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ БЕЗ ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАПРЕЩЕНО
Теперь решение о реорганизации или ликвидации государственного или муниципального учреждения культуры может быть принято только на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения и с учетом результатов опроса жителей данного сельского поселения.