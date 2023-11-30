Пермский робот Арди на выставке «Россия» спел для Чернышенко

29 ноября заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров приняли участие в мероприятиях выставки-форума «Россия» на ВДНХ. В ходе осмотра экспозиции они посетили стенд Пермского края, отмечают в пресс-службе губернатора региона.
По данным ведомства, гостям представили человекоподобного робота Арди, он лично поприветствовал каждого.
«У него 600 микровыражений лица, он умеет эмоционально читать стихи, а буквально вчера он запел», — цитирует пресс-службе губернатора Пермского края зампреда регионального правительства Алексея Черникова, презентовавшего технические достижения региона.
Помимо робота Арди на стенде Пермского края организованы комнаты-кинотеатры со спецэффектами, где, по словам Черникова, можно узнать о промышленных достижениях региона, богатой природе и радушии пермяков.
«Собрать главные достижения России на одной площадке — это уникальная инициатива президента Владимира Путина. Посетив самую масштабную экспозицию за современную историю страны, каждый человек может узнать об ее успехах и планах на будущее», — сказал Чернышенко, его слова приводятся на сайте правительства РФ.
В свою очередь, Комаров отметил, что на выставке можно увидеть развитие регионов страны.
«Мы видим, что регионы развиваются, несмотря на непростые задачи, которые перед ними стоят, связанные с санкционным давлением, с уходом многих производителей. Мы видим, что эти проблемы в основном решены», — цитирует полпреда Комарова пресс-служба правительства РФ.
Ранее губернатор региона Дмитрий Махонин, открывая День Пермского края на ВДНХ, подчеркнул, что участие в выставке «Россия» — это отличная возможность показать достижения страны в одном месте. Сделать это могут и представители субъектов, и ведомств, и госкорпораций, и все жители.
Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.