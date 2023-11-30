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14:50 (мск), источник: АиФ Пермь

В Прикамье одиночные пикеты депутаты ЗС приравняли к массовым мероприятиям

Поправки приняли большинством голосов.

Депутаты приравняли к массовым мероприятиям одиночные пикеты в Прикамье, сообщает 59.RU.

В краевом заксобрании утвердили изменения в региональный закон об уведомлении проведения публичных мероприятий и их проведения.

Первый замруководителя администрации губернатора Леонид Политов заявил, что предложенные изменения в закон Пермского края нужны, чтобы привести краевое законодательство к обновлённой редакции федерального.

Теперь, согласно новым изменениям, серию одиночных пикетов, которые проведены разными людьми поочередно, могут приравнять к массовому мероприятию — при условии общей организации пикетирования и единого замысла.

Также в закон внесли поправки о порядке подачи заявки о проведении таких мероприятий. Теперь в срок заблаговременной подачи уведомлений не входит день, когда оно подано и день самого мероприятия.

Партия КПРФ выступила против предложения, однако большинством голосов поправки приняли.

Поправки вступят в силу через 10 дней после его публикации с подписью губернатора Прикамья Дмитрия Махонина.

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