14:50 (мск), источник: АиФ Пермь
В Прикамье одиночные пикеты депутаты ЗС приравняли к массовым мероприятиям
Поправки приняли большинством голосов.
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Депутаты приравняли к массовым мероприятиям одиночные пикеты в Прикамье, сообщает 59.RU.
В краевом заксобрании утвердили изменения в региональный закон об уведомлении проведения публичных мероприятий и их проведения.
Первый замруководителя администрации губернатора Леонид Политов заявил, что предложенные изменения в закон Пермского края нужны, чтобы привести краевое законодательство к обновлённой редакции федерального.
Теперь, согласно новым изменениям, серию одиночных пикетов, которые проведены разными людьми поочередно, могут приравнять к массовому мероприятию — при условии общей организации пикетирования и единого замысла.
Также в закон внесли поправки о порядке подачи заявки о проведении таких мероприятий. Теперь в срок заблаговременной подачи уведомлений не входит день, когда оно подано и день самого мероприятия.
Партия КПРФ выступила против предложения, однако большинством голосов поправки приняли.
Поправки вступят в силу через 10 дней после его публикации с подписью губернатора Прикамья Дмитрия Махонина.