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15:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Губернатору Прикамья вручили Орден Дружбы

Первый заместитель руководитель администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил губернатору Пермского края Дмитрию Махонину Орден Дружбы.

В августе 2023 года указ о награждении главы региона подписал президент РФ Владимир Путин. Как было указано в документе, господин Махонин награжден «за большой вклад в социально-экономическое развитие регионов России».

«Это большая честь для меня, благодарен Владимиру Владимировичу Путину за доверие, — написал в своем телеграм-канале Дмитрий Махонин. — Это общая награда и признание заслуг всего Пермского края в деле восстановления Северодонецка. Наши общественные организации и объединения края, предприятия, волонтеры, медики, неравнодушные жители региона вносят огромный вклад, чтобы Северодонецк вернулся к мирной жизни. Это результат нашей совместной работы! Будем ее продолжать».

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