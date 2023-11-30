Главное
Спецоперация на Украине
15:34 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии мэр Кумертау Олег Фролов покинул свой пост

Сегодня, 30 ноября, мэр Кумертау Олег Фролов покинул свой пост. Об этом он рассказал в соцсетях.

«Сегодня завершилась моя трудовая деятельность на посту главы администрации Кумертау», — сообщил он.

Олег Фролов выразил благодарность жителям города за активную жизненную позицию, а также руководителям учреждений, предприятий, организаций, домкомам многоквартирных жилых домов.

«Спасибо всем, с кем я тем или иным образом соприкасался, работал и просто тем, для кого я осуществлял свои функциональные обязанности», — добавил Фролов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Радий Хабиров: «Для меня Мустай Карим был учителем»
СК Башкирии обжалует решение прокуратуры по делу медсестры, которая вколола 1,5-месячному младенцу просроченное лекарство
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта