15:34 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Башкирии мэр Кумертау Олег Фролов покинул свой пост
Сегодня, 30 ноября, мэр Кумертау Олег Фролов покинул свой пост. Об этом он рассказал в соцсетях.
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«Сегодня завершилась моя трудовая деятельность на посту главы администрации Кумертау», — сообщил он.
Олег Фролов выразил благодарность жителям города за активную жизненную позицию, а также руководителям учреждений, предприятий, организаций, домкомам многоквартирных жилых домов.
«Спасибо всем, с кем я тем или иным образом соприкасался, работал и просто тем, для кого я осуществлял свои функциональные обязанности», — добавил Фролов.