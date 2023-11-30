22:55 (мск), источник: Ведомости

Омбудсмены России и Украины посетили пленных военных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец на условиях взаимности посетили по 119 пленных военных, сообщила Москалькова в Telegram.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На условиях взаимности одновременно посетили при содействии Минобороны России — 119 украинских военнослужащих, находящихся в России. Украинский омбудсмен — 119 российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины», — говорится в сообщении.

Российские военные, по заявлению украинского омбудсмена, содержатся в условиях, соответствующих нормам международного права, им оказывается при необходимости медицинская помощь. Военнослужащие России и Украины смогли написать письма и записать видеообращения своим родственникам.

В октябре Москалькова сообщила, что решение вопросов, связанных с обменом военнопленными между Россией и Украиной, ведется ежедневно. Омбудсмен подтвердила, что крупные обмены военнопленными планируются.

Минобороны России в начале июля сообщило, что из украинского плена вернулись 45 российских военнослужащих. 20 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тему обменов достаточно чувствительной, поскольку обмен пленными — это сложная, кропотливая работа, которая должна «вестись в тишине».

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