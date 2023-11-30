Омбудсмены России и Украины посетили пленных военных

«На условиях взаимности одновременно посетили при содействии Минобороны России — 119 украинских военнослужащих, находящихся в России. Украинский омбудсмен — 119 российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины», — говорится в сообщении.
Российские военные, по заявлению украинского омбудсмена, содержатся в условиях, соответствующих нормам международного права, им оказывается при необходимости медицинская помощь. Военнослужащие России и Украины смогли написать письма и записать видеообращения своим родственникам.
В октябре Москалькова сообщила, что решение вопросов, связанных с обменом военнопленными между Россией и Украиной, ведется ежедневно. Омбудсмен подтвердила, что крупные обмены военнопленными планируются.
Минобороны России в начале июля сообщило, что из украинского плена вернулись 45 российских военнослужащих. 20 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тему обменов достаточно чувствительной, поскольку обмен пленными — это сложная, кропотливая работа, которая должна «вестись в тишине».