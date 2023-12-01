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09:10 (мск), источник: МК.RU Воронеж

Воронежцы могут задать вопросы для прямой линии с Путиным 14 декабря

Сегодня, 1 декабря, начнется прием вопросов от граждан для прямой линии.

14 декабря глава государства Владимир Путин проведет прямую линию и большую итоговую пресс-конференцию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Принимать их будут по телефону, СМС, а также по интернету.

Так, в специально созданной студии будут находиться журналисты как из российских регионов, так и аккредитованные в Москве иностранные журналисты. Трансляция будет осуществляться по телевизионным каналам.

Отмечается, что аналогичный формат применяли 3 года назад. Тогда провести пресс-конференцию и прямую линию традиционным способом помешала пандемия коронавируса.

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