Главное
Спецоперация на Украине
08:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске прекратило работу генконсульство Германии

О своем решении ФРГ объявило в мае.

Генеральное консульство Германии в Новосибирске прекратило свою работу. Об этом предупредили на официальном сайте представительства Германии в России.

— Генеральное консульство в Новосибирске закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в Посольство Германии в Москве, — говорится на сайте.

Напомним, в мае 2023 года стало известно о том, что ФРГ закроет консульства в четырех российских городах: Новосибирске, Калининграде, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Германия также решила сократить численность своих сотрудников в культурных организациях. Речь идет о немецких школах и представительствах Института имени Гете.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 1 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Генетик Андрей Маханов: Мы заставляем говорить кости давно умерших людей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта