08:18 (мск), источник: Комсомольская правда
В Новосибирске прекратило работу генконсульство Германии
О своем решении ФРГ объявило в мае.
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Генеральное консульство Германии в Новосибирске прекратило свою работу. Об этом предупредили на официальном сайте представительства Германии в России.
— Генеральное консульство в Новосибирске закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в Посольство Германии в Москве, — говорится на сайте.
Напомним, в мае 2023 года стало известно о том, что ФРГ закроет консульства в четырех российских городах: Новосибирске, Калининграде, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Германия также решила сократить численность своих сотрудников в культурных организациях. Речь идет о немецких школах и представительствах Института имени Гете.