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09:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области расширил льготы для бойцов СВО

В Ростовской области расширили льготы для участников СВО и их семей.

Источник: правительство Ростовской области

Глава Ростовской области Василий Голубев расширил льготы для бойцов СВО. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Теперь получить областную поддержку могут не только мобилизованные, но и контрактники, добровольцы, зарегистрированные и заключившие контракт на территории донского региона, а также члены семей погибших участников СВО.

В правительстве уточнили, что дополнительные расходы на эти цели учтут в бюджете Ростовской области на 2024−2026 годы.

Семьи участников СВО имеют право на бесплатное горячее питание в качестве студентов в государственных профобразовательных учреждениях. Также им доступно внеочередное зачисление детей в детские сады. Кроме того, семья освобождается от платы за ребенка в дошкольном учреждении.

Ученикам 5−11 классов гарантировано одноразовое горячее питание и бесплатное посещение детьми учреждений допобразования. Также дети могут быть зачислены в продленку и круглосуточный детсад в первоочередном порядке.

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