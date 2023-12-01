«Не замыкались на проблеме выжить»: Глава Башкирии о развитии в условиях санкций

Об этом Глава Башкортостана сказал на первом совещании министров экономического развития России, которое сегодня проходит в Уфе.
«Действительно, мы с вами живем в непростых условиях уже который год. Это ковидные решения и санкционное давление. Но все сводится к тому, что мы никогда не замыкались на проблеме выжить, переждать и так далее. Вся деятельность была направлена на то, чтобы мы обеспечивали стратегическое развитие. Поэтому мы очень признательны тем постоянным мерам поддержки — финансовым, экономическим инструментам, которые к нам поступают. Мы в них активно участвуем. Сейчас я пометил очень много вопросов, где мы должны активно доработать. Мы всегда с большой радостью и трепетом и ожиданием ждем, какие меры поддержки еще появятся», — сказал Радий Хабиров.