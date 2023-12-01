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10:59 (мск), источник: ИА Башинформ

«Не замыкались на проблеме выжить»: Глава Башкирии о развитии в условиях санкций

Наша жизнь сейчас такова, что мы, безусловно, должны работать друг с другом более активно. Жизнь показывает, что мы порой увлекались раньше не тем, и, оказывается, партнёры были совсем рядом, буквально в приграничных территориях.

Источник: Башинформ

Об этом Глава Башкортостана сказал на первом совещании министров экономического развития России, которое сегодня проходит в Уфе.

«Действительно, мы с вами живем в непростых условиях уже который год. Это ковидные решения и санкционное давление. Но все сводится к тому, что мы никогда не замыкались на проблеме выжить, переждать и так далее. Вся деятельность была направлена на то, чтобы мы обеспечивали стратегическое развитие. Поэтому мы очень признательны тем постоянным мерам поддержки — финансовым, экономическим инструментам, которые к нам поступают. Мы в них активно участвуем. Сейчас я пометил очень много вопросов, где мы должны активно доработать. Мы всегда с большой радостью и трепетом и ожиданием ждем, какие меры поддержки еще появятся», — сказал Радий Хабиров.

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