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11:43 (мск), источник: ТАСС

Зеленский признал, что слышит голоса на Западе в пользу переговоров с РФ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Голоса в пользу переговоров с Россией слышны на Западе, признал президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press.

Источник: Reuters

«Некоторые голоса всегда слышны», — сказал он, отвечая на вопрос о том, испытывает ли давление со стороны Запада относительно начала переговоров с Россией на фоне неудачи контрнаступления. В то же время он отметил, что речь пока не идет о давлении.

Зеленский также признал, что Украина ощущает переключение внимания Запада на конфликт между Израилем и ХАМАС. «Мы уже видим последствия переключения мирового сообщества из-за конфликта на Ближнем Востоке. Только слепой не признает этого», — сказал он.

На фоне провала украинского контрнаступления в западных СМИ появилась целая серия публикаций, в которых шла речь о том, должен ли Запад повлиять на Киев с тем, чтобы тот начал переговоры с Россией. Газета Bild со ссылкой на источники утверждала, что США и Германия хотят склонить Зеленского к переговорам с Россией, не убеждая его в этом напрямую, но поставляя лишь то оружие, которое необходимо для удержания нынешнего фронта. Открыто за завершение боевых действий и начало переговоров выступали представители действующих властей Венгрии и Словакии.

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