11:21 (мск), источник: Комсомольская правда
Казань готова принять «Игры будущего» и гостей из 100 стран
Проведены первые тестовые соревнования.
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Казань готова принять «Игры будущего» в 2024 году. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр города Ильсур Метшин.
По словам Метшина, это мероприятие станет золотой страницей в истории столицы Татарстана и России. Город готов принять гостей из 100 стран. В настоящее время проведены первые тестовые соревнования.
Как отметил мэр Казани, проведение «Игр будущего» — это честь и вызов. Также он сравнил столицу Татарстана с Афинами, где впервые состоялись Олимпийские игры.
Напомним, в Казани к началу «Игр будущего» откроют фиджитал-центр.