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11:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Казань готова принять «Игры будущего» и гостей из 100 стран

Проведены первые тестовые соревнования.

Источник: Комсомольская правда

Казань готова принять «Игры будущего» в 2024 году. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр города Ильсур Метшин.

По словам Метшина, это мероприятие станет золотой страницей в истории столицы Татарстана и России. Город готов принять гостей из 100 стран. В настоящее время проведены первые тестовые соревнования.

Как отметил мэр Казани, проведение «Игр будущего» — это честь и вызов. Также он сравнил столицу Татарстана с Афинами, где впервые состоялись Олимпийские игры.

Напомним, в Казани к началу «Игр будущего» откроют фиджитал-центр.

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