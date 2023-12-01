12:18 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Адвокат брата экс-председателя КНБ Нурлана Масимова потребовал отвода судей
Новый конфликт разразился на апелляционном процессе в Павлодаре.
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ПАВЛОДАР, 1 дек — Sputnik. Адвокат Дмитрий Куряченко потребовал дважды отвода судей по делу Нурлана Масимова, сообщил корреспондент Sputnik Казахстан из зала суда.
Отводы для судей
Основанием для первого отвода стало сообщение в соцсетях о якобы совершении судьей по делу Рымбаевым в 2015 году коррупционного преступления. Суд отказал адвокату, сославшись на то, что обвинение требует проверки правоохранительного органа.
30 ноября после отказа суда предоставить подзащитному время для полного ознакомления с материалами дела адвокат заявил отвод уже всей судебной коллегии. Ему вновь было отказано.
Суд апелляции дал Масимову только одну неделю, или 25 часов рабочего времени, заявив, что этого срока ему хватит для ознакомления с 52 часами аудиовидезаписей судебных заседаний. Но, времени, как заявил осужденный, ему не хватило, хотя он использовал его в полной мере.
«При этом оказалось, что уголовное дело Масимова рассматривают параллельно два суда», — заявил Куряченко.
Оно находится в межрайонном суде на стадии ознакомления подсудимого с протоколами судебных заседаний и аудио-видеофиксации. И в это же время дело принял и рассматривает суд апелляционной инстанции. Адвокат считает, что этот суд «обязан был не принимать и вернуть дело, чтобы не лишать Масимова права на защиту».
Масимова попросили не изолировать от общества
Адвокат Марат Рахимбаев считает, что в деле масса нарушений, которые повлияли на приговор. Одно из них в том, что судья отклонил вопросы для присяжных в формулировках, предложенных стороной защиты.
«Суд при постановке вопросов не принял во внимание обстоятельства, установленные в суде и не совпадающие с обвинением», — убежден адвокат.
Он считает, что в суде не нашли подтверждения доводы органа обвинения о расходах на ремонт цокольного этажа в сумме 16 млн тенге, на строительство дома 70 млн тенге. Тем не менее, они были положены в основу всех вопросов, поставленных перед присяжными. Адвокат попросил отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. При этом изменить арест на меру, не связанную с изоляцией от общества.
Тайна совещательной комнаты
Новый адвокат Масимова Виталий Воронов заявил, что нарушение конституционного права на защиту служит основанием для отмены любого решения суда. При этом просил внимательно изучить частное постановление суда в адрес Генпрокурора, где изложены все факты нарушения досудебного следствия.
«Обвинительный приговор, по сути, продублировал обвинительный акт, в основе которого, после ревизии судебного следствия, ничего не осталось», — сказал адвокат.
Он также усомнился в соблюдении всех процедур, которые должен был провести судья с присяжными в совещательной комнате. Поскольку подозрительно мало времени, по его мнению, ушло на вынесение вердикта. В связи с чем адвокат попросил апелляцию проверить результаты голосования и сам вердикт. Потому что с последним участники процесса не были ознакомлены, суд сразу огласил приговор. Причём, защита Масимова не обнаружила протокола открытого голосования присяжных.
«Значит, его в деле не имеется. Поэтому мы считаем, что судья единолично решил все вопросы, а это влечет отмену приговора суда», — заявил адвокат.
В заключение Виталий Воронов поддержал своих коллег, попросив апелляционную инстанцию отменить приговор, дело направить на новое рассмотрение. И изменить содержание под стражей на меру, не связанную с изоляцией от общества.
Защитник экс-начальника полиции Диас Мырзаханов полностью поддержал своих коллег-адвокатов.
Снизить срок
Прокурор Магомед Дубаев возразил защитникам. По его мнению, не было допущено никаких нарушений. В основном в речи законника звучала фраза: «Доводы адвокатов необоснованны и несостоятельны».
Но, в связи с тем, что Евгений Евкович возместил ущерб, перечислив государству 423 млн тенге, прокурор попросил суд снять арест с его счетов и автотранспорта. А также снизить ему срок лишения свободы с 7 до 4 лет. Жалобы остальных осужденных оставить без изменения.
Теперь суду предстоит принять решение.
Как уже сообщалось, был вынесен приговор бывшему начальнику департамента полиции Нурлану Масимову, его экс-заместителю Дамиру Сиразидимову и предпринимателю Евгению Евковичу, обвиняемым во взятках и хищениях при проведении гозсакупок. Нурлан Масимов получил 10 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности, Дамир Сиразидимов — 8 лет, Евгений Евкович — 7 лет. После чего защита Масимова и Сиразидимова обратилась с жалобами в апелляционный суд.