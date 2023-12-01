14:04 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Партия «Возрождение» поддержит вотум недоверия правительству Речана
Еще одна партия заявила о поддержке вотума недоверия главе правительства Молдовы.
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КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Партия «Renaștere-Возрождение» и члены партии, являющиеся независимыми депутатами в парламенте Молдовы, поддержат вотум недоверия правительству Дорина Речана, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении.
«Спад в экономике, рост депрессивных настроений в обществе и обнищание населения, втягивание Молдовы в военный конфликт и полная неспособность и нежелание спасать своих граждан во время природных катаклизмов. Вот, чем запомнится правительство Речана после ухода из власти. А наша задача как оппозиционной партии — сделать все возможное, чтобы это радостное для молдавского общества событие наступило как можно скорее», — отмечается в заявлении.
Депутаты парламента Молдовы, ранее входившие в запрещенную в стране партию «Шор», в конце ноября заявили, что инициируют вотум недоверия правительству премьер-министра Дорина Речана.
«Этот вотум недоверия будет подписан в первую очередь депутатами партии “Шор”, также будет предложено всем здравомыслящим членам парламента его поддержать», — написал в соцсетях лидер партии «Шор» Илан Шор.
Вотум недоверия нынешнему кабинету министров уже выдвигали — инициатива принадлежала депутатам Блока коммунистов и социалистов (БКС). Это произошло на заседании законодательного органа 19 октября этого года. Тогда заседание затянулось глубоко за полночь, министры зачитывали отчеты о работе своих ведомств в течение почти восьми часов. В итоге вотум провалился. За него проголосовали только 16 депутатов БКС.