14:16 (мск), источник: РИА Новости
Медведев проведет совещание по комплектованию армии России контрактниками
Медведев проведет совещание с губернаторами СФО по комплектованию ВС РФ.
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что проведет совещание с губернаторами Сибирского Федерального округа по комплектованию ВС РФ контрактниками.
«Мы сегодня, кстати, здесь в Новосибирске будем проводить совещание с губернаторами Сибирского Федерального округа по комплектованию контрактниками наших Вооруженных сил. Эта работа тоже продолжается», — сказал он в ходе приема граждан.