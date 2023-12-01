Главное
Спецоперация на Украине
14:16 (мск), источник: РИА Новости

Медведев проведет совещание по комплектованию армии России контрактниками

Медведев проведет совещание с губернаторами СФО по комплектованию ВС РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что проведет совещание с губернаторами Сибирского Федерального округа по комплектованию ВС РФ контрактниками.

«Мы сегодня, кстати, здесь в Новосибирске будем проводить совещание с губернаторами Сибирского Федерального округа по комплектованию контрактниками наших Вооруженных сил. Эта работа тоже продолжается», — сказал он в ходе приема граждан.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Такого предательства Киев не ждал. У Украины появился новый враг
'Будет скандал'. Обращение Бербок к Путину вызвало шок в Германии
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Медведев Дмитрий