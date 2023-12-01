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Спецоперация на Украине
14:27 (мск), источник: МК.RU Омск

В Омской области семьям участников СВО компенсируют 30% платы за комуслуги

Участникам спецоперации и их семьям компенсируют 30% расходов на коммунальные услуги.

Источник: пресс-служба правительства Омской области

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Новую меру соцподдержки введут с 1 января 2024 года.

«С 1 января 2024 года вводим дополнительную меру поддержки — компенсацию 30% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Сейчас у нас в регионе работает более 20 мер поддержки для участников СВО и их семей», — сообщил Виталий Хоценко в своем телеграмм-канале.

Ранее мы писали, что омские власти помогают с трудоустройством участникам СВО. Из этой категории в центры занятости обратились 363 человека, нашли работу — 190.

Также мы сообщали, что участников СВО и их семьи освободят от уплаты транспортного налога.

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